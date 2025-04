Lanazione.it - Rfi nega l’autorizzazione. Rimossa l’opera alla stazione

La scultura in vetroresina "3" che accoglieva le persone sul muretto accanto al sottopasso dellanon c’è più. Nonostante il suo messaggio incentrato sul duplice abbandono – il bimbo di tre anni lasciato solo con lo smartphone e lada tempo trascurata – Rfi ha contattato l’urban artist Giovanni da Monreale, non nuovo a queste iniziative,ndogli. Tra i motivi, e questa è una seconda notizia, c’è anche la partenza degli attesi lavori di restyling della, in agenda a febbraio 2026 sebbene in ritardo dato che inizialmente erano stati annunciati per l’autunno 2024. Il rammarico dell’artista siciliano, che vive e lavora a Pietrasanta dal 2008, è grande. "3" era stato collocato all’alba del 9 marzo ed era la quinta opera donatacittà dopo "8" alle scuole di Porta a Lucca e "17" allo skatepark di via Marconi, più "Games" e "15" poi rimosse causa vandalismi.