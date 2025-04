Lula approva la Legge della Reciprocità per ritorsioni commerciali

Lula da Silva ha approvato senza veti la cosiddetta "Legge della Reciprocità" approvata settimana scorsa dal Parlamento che permette la ritorsione commerciale contro i paesi che impongono sanzioni unilaterali al Brasile, come quelle annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo rende noto Cnn Brasil. Secondo la Legge, il Governo verde-oro potrà imporre come contromisura diritti di natura commerciale che incidano sull'importazione di beni o servizi dal paese che impone barriere commerciali, sospendere le concessioni e le altre obbligazioni sui diritti di proprietà intellettuale e gli obblighi previsti in qualsiasi accordo commerciale di cui il Brasile faccia parte. La Legge determina inoltre che le contromisure devono essere proporzionali all'impatto economico causato dalle azioni di altri paesi o blocchi commerciali e prevede consultazioni diplomatiche per mitigare o annullare tali contromisure. Quotidiano.net - Lula approva la Legge della Reciprocità per ritorsioni commerciali Leggi su Quotidiano.net Il presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva hato senza veti la cosiddetta "ta settimana scorsa dal Parlamento che permette la ritorsione commerciale contro i paesi che impongono sanzioni unilaterali al Brasile, come quelle annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo rende noto Cnn Brasil. Secondo la, il Governo verde-oro potrà imporre come contromisura diritti di natura commerciale che incidano sull'importazione di beni o servizi dal paese che impone barriere, sospendere le concessioni e le altre obbligazioni sui diritti di proprietà intellettuale e gli obblighi previsti in qualsiasi accordo commerciale di cui il Brasile faccia parte. Ladetermina inoltre che le contromisure devono essere proporzionali all'impatto economico causato dalle azioni di altri paesi o blocchie prevede consultazioni diplomatiche per mitigare o annullare tali contromisure.

Potrebbe interessarti anche:

Il Senato approva la nomina di Rubio a segretario di Stato e lui fa subito storcere il naso a Trump annunciando una legge per evitare che il tycoon abbandoni l’alleanza

Il Senato americano ha approvato all’unanimità la nomina di Marco Rubio a Segretario di Stato. Un risultato sorprendente, con 99 voti favorevoli e nessuno contrario, per un politico che sembra ...

Governo - il CdM approva il nuovo Def

19.20 Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def 2025, il primo documento dell'anno sull'andamento dei conti pubblici. Il testo per la prima volta è rimodulato secondo i dettami del nuovo ...

Cisterna - il consiglio approva la mozione sul salario minimo proposta da Elio Sarracino.

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, nell’ultima seduta ha approvato la mozione promossa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un contributo per garantire una ...

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) Brasile, Lula ratifica la nuova legge sulla reciprocità - Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha approvato senza veti la cosiddetta "Legge della Reciprocità" approvata settimana scorsa dal Parlamento che permette la ritorsione commerciale ...

(Risulta da fonti di corrieredellosport.it che:) Lula, 'misure per difendere imprese e lavoratori dai dazi Usa' - in riferimento alla Legge di Reciprocità Economica approvata ieri dal Congresso Nazionale e alle direttive dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)". Lo ha dichiarato il presidente brasiliano, ...

(In base a quanto diffuso da ansa.it:) Lula, 'misure per difendere imprese e lavoratori dai dazi Usa' - in riferimento alla Legge di Reciprocità Economica approvata ieri dal Congresso Nazionale e alle direttive dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)". Lo ha dichiarato il presidente ...