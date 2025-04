Rifiuti al via la raccolta domiciliare

GROSSETO Il Comune di Grosseto prosegue il percorso verso una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. A partire da lunedì 12 maggio sarà attivato il nuovo servizio di raccolta domiciliare. E' già iniziato in Grancia e Rispescia, il nuovo servizio sarà presto attivo anche agli Aiali, Laghi, Sbirro e Trappola. L'obiettivo della riorganizzazione è duplice: aumentare la quantità di raccolta differenziata – che, nei primi mesi del 2025 sfiora il 70% – e, soprattutto, migliorarne la qualità, per favorire un più alto tasso di riciclo effettivo dei materiali. Il nuovo sistema sarà più comodo per i cittadini e consentirà una gestione più razionale dei rifiuti. Il sistema prevede il ritiro a domicilio, secondo un calendario prestabilito, delle frazioni di rifiuto indifferenziato, carta e cartone, e multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, Tetrapak e barattolame).

