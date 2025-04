Guida TV Sky Cinema e NOW | Eterno visionario Sabato 12 Aprile 2025

Sabato 12 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Eterno visionario racconta la vita interiore e tormentata di Luigi Pirandello. Michele Placido dirige Fabrizio Bentivoglio in un’interpretazione intensa e stratificata, che scava nell’anima del grande drammaturgo siciliano. In un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione, prendono corpo le sue passioni, le sue ossessioni creative e i fantasmi che lo accompagnarono fino alla fine. Valeria Bruni Tedeschi e Federica Vincenti completano un cast raffinato in un’opera che è al tempo stesso ritratto biografico e viaggio simbolico nella mente di un genio. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Eterno visionario, Sabato 12 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it 12sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su SkyUno HD,racconta la vita interiore e tormentata di Luigi Pirandello. Michele Placido dirige Fabrizio Bentivoglio in un’interpretazione intensa e stratificata, che scava nell’anima del grande drammaturgo siciliano. In un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione, prendono corpo le sue passioni, le sue ossessioni creative e i fantasmi che lo accompagnarono fino alla fine. Valeria Bruni Tedeschi e Federica Vincenti completano un cast raffinato in un’opera che è al tempo stesso ritratto biografico e viaggio simbolico nella mente di un genio.

Guida TV Sky Cinema NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 7 e 8, Venerdi 11 Aprile 2025. Sky Cinema e Now: i film da non perdere ad aprile e maggio. Guida TV Sky Cinema e NOW: Eterno visionario, Sabato 12 Aprile 2025. Barry Seal - Una storia americana su Sky Cinema Uno. Guida TV Sky Cinema e NOW: Ogni maledetta domenica, Mercoledi 9 Aprile 2025. Guida TV Sky Cinema e NOW: Appuntamento con l'amore, Giovedi 10 Aprile 2025.

