Fuga rocambolesca si schianta sul dehor con l’auto rubata Poi scappa a piedi

schiantandosi contro il dehor del ristorante “Pesciolino Briaco“, una finestra gastronomica sul mare di casa, rilevato ormai quattro anni fa da Maurizio Marsili e Andrea Maggi. Lanazione.it - Fuga rocambolesca, si schianta sul dehor con l’auto rubata. Poi scappa a piedi Leggi su Lanazione.it Viareggio (Lucca), 12 aprile 2025 – Il colpo, “impressionante”, ha fatto sobbalzare sul letto i residenti intorno all’angolo tra le vie Sant’Andrea e Vespucci. “Erano circa le 3 e mezzo di notte. Una botta spaventosa.” racconta chi l’ha sentita. Chi ha sentito provenire dalla strada il rumore agghiacciante e confuso di vetri, lamiere, cocci. In una parola il rumore della distruzione. Tanto nitidamente da far temere il peggio: “Ho pensato – prosegue uno dei testimoni – che fosse successa una tragedia”. Ma ciò che è accaduto davvero la scorsa notte, sul finire della via Sant’Andrea, a due passi dalla Pineta di Ponente, si scoprirà piano piano, col passare delle ore, e comunque per il momento solo parzialmente. Ciò che è stato immediatamente chiaro è che una Renault Clio, a velocità sostenuta, ha finito la sua corsandosi contro ildel ristorante “Pesciolino Briaco“, una finestra gastronomica sul mare di casa, rilevato ormai quattro anni fa da Maurizio Marsili e Andrea Maggi.

