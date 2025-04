Tramvia cantieri al galoppo Scambiatore già a giugno la posa dei binari si avvicina | Al lavoro per ridurre i disagi

cantieri del tram brulicano di operai sotto un sole che già un po’ picchia ma è addolicto da un’aria che è ancora morbida. “Si va forte qui, c’è poco da fare” dicono i tecnici ed è dura dargli torto. Perché se in città i lavori della linea 3.2.1, la piazza della Libertà–Bagno a Ripoli, sembrano a colpo d’occhio un po’ farraginosi e comunque legati a doppio filo alla logistica degli spostamenti del traffico privato (vedi viale Giannotti e lungarno della Zecca), qui si viaggia spediti tanto che la posa dei binari poco dopo il cimitero del Pino e i corrispondenza della futura fermata Olmi arriveranno a breve. Lanazione.it - Tramvia, cantieri al galoppo.Scambiatore già a giugno, la posa dei binari si avvicina: “Al lavoro per ridurre i disagi” Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 – Sul Pian di Ripoli – ormai una sorta di ’campagna urbana’ che allaccia gli ultimi lembi di Gavinana alle prime palazzine di Bagno a Ripoli senza quasi soluzione di continuità, tra caseggiati, distributori di benzina e show room – idel tram brulicano di operai sotto un sole che già un po’ picchia ma è addolicto da un’aria che è ancora morbida. “Si va forte qui, c’è poco da fare” dicono i tecnici ed è dura dargli torto. Perché se in città i lavori della linea 3.2.1, la piazza della Libertà–Bagno a Ripoli, sembrano a colpo d’occhio un po’ farraginosi e comunque legati a doppio filo alla logistica degli spostamenti del traffico privato (vedi viale Giannotti e lungarno della Zecca), qui si viaggia spediti tanto che ladeipoco dopo il cimitero del Pino e i corrispondenza della futura fermata Olmi arriveranno a breve.

Sollicciano, gli architetti di Firenze: "Bene decisione Comune di scrivere a Nordio".

