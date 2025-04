F1 oggi in tv GP Bahrain 2025 | orari FP3 e qualifiche streming programma Sky e TV8

oggi, sabato 12 aprile, le prove libere 3 e le qualifiche caratterizzeranno il week end del GP del Bahrain, quarto round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la quarta pole-position della stagione.La Ferrari è chiamata a trovare le soluzioni a problematiche che ci sono dall’inizio di questo campionato. La SF-25 risulta difficilmente guidabile nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità e non ha una grande trazione. Per questo, si è deciso di introdurre un nuovo fondo, ma chiaramente non può bastare per centrare l’obiettivo.Grande favorita per la conquista della pole-position è la McLaren che, nel corso della prima giornata di prove libere ha molto impressionato. Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orari FP3 e qualifiche, streming, programma Sky e TV8 Leggi su Oasport.it , sabato 12 aprile, le prove libere 3 e lecaratterizzeranno il week end del GP del, quarto round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la quarta pole-position della stagione.La Ferrari è chiamata a trovare le soluzioni a problematiche che ci sono dall’inizio di questo campionato. La SF-25 risulta difficilmente guidabile nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità e non ha una grande trazione. Per questo, si è deciso di introdurre un nuovo fondo, ma chiaramente non può bastare per centrare l’obiettivo.Grande favorita per la conquista della pole-position è la McLaren che, nel corso della prima giornata di prove libere ha molto impressionato.

