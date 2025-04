Ilrestodelcarlino.it - Unimore, la scoperta: trovato il biosensore che ‘smaschera’ i virus

Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – C’è anche il contributo di Reggio nello sviluppo di uninnovativo in grado di rilevare con precisione la proteina Spike di Sars-Cov-2 nei fluidi biologici. A raggiungere questo risultato è stato un team di ricerca congiunto, coordinato dall’Istituto Nanoscienze di Modena e dall’Università di Pisa, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e con l’Università di Modena e Reggio. Questo risultato, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista ‘Nanoscale’, rappresenta un nuovo approccio alla progettazione di biosensori che ricorda il principio dei mattoncini Lego, dal momento che utilizza una struttura modulare, flessibile e facilmente adattabile a diversi target molecolari. Il cuore del sensore, infatti, è una proteina ingegnerizzata con tre funzioni: una parte della proteina rappresenta il bersaglio da riconoscere, ed è stata costruita basandosi su frammenti della proteina Spike; una parte centrale, ispirata al recettore umano ACE2, è progettata per legarsi alla proteina Spike del, se presente; infine, la terza parte, contenente la proteina fluorescente verde, agisce come una “lampadina” e produce un segnale fluorescente quando c’è il