Mociano 47 in pista Occhi su Comancio

pista a Mociano, pioggia permettendo perché è previstyo un peggioramento delle condizioni a partire da domani. Previste sette batterie con 47 mezzosangue. C’è il vittorioso Benitos, ci sono Ungaros e Comancio, quest’ultimo uno dei nomi più attesi della stagione. Quantomeno osservato speciale. Prima batteria (ore 15) Benitos (Manca), Etokamura (Bincoletto), Oceano da Clodia (Minucci), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Dedalo King (Nieddu), Esterina (Bruschelli Enrico), Desiderata (Murtas) Seconda batteria (ore 15.30) Dovizia (Carboni), Extraterrestre (Bartoletti), Eberardo (Puddu), Esmeralda elite (Manca), Compilation (Guglielmi), Drappellone (Chessa), Dreeher (Bitti). Terza batteria (ore 16) Distintu (Francesconi), Fuzza e sa luna (Nieddu), Zentiles (Murtas), Bryan de marchesana (Mereu), Dada (Putzu), Etue (Turco), Zinias (Mula). Lanazione.it - Mociano, 47 in pista. Occhi su Comancio Leggi su Lanazione.it Lunedì 14 aprile i cavalli dell’Albo tornano in, pioggia permettendo perché è previstyo un peggioramento delle condizioni a partire da domani. Previste sette batterie con 47 mezzosangue. C’è il vittorioso Benitos, ci sono Ungaros e, quest’ultimo uno dei nomi più attesi della stagione. Quantomeno osservato speciale. Prima batteria (ore 15) Benitos (Manca), Etokamura (Bincoletto), Oceano da Clodia (Minucci), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Dedalo King (Nieddu), Esterina (Bruschelli Enrico), Desiderata (Murtas) Seconda batteria (ore 15.30) Dovizia (Carboni), Extraterrestre (Bartoletti), Eberardo (Puddu), Esmeralda elite (Manca), Compilation (Guglielmi), Drappellone (Chessa), Dreeher (Bitti). Terza batteria (ore 16) Distintu (Francesconi), Fuzza e sa luna (Nieddu), Zentiles (Murtas), Bryan de marchesana (Mereu), Dada (Putzu), Etue (Turco), Zinias (Mula).

Potrebbe interessarti anche:

Il Milan scalda la pista per l’attaccante : la strategia del club rossonero

Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2025 18:15 di redazione Il Milan ne approfitta degli ultimi giorni di mercato per mettere a frutto una pista caldissima in attacco: anche Conceicao festeggia. Sono ...

MotoGP - Alex Marquez : “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24 - imparo da mio fratello in pista”

Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato ...

Ci prova - ma la pista è troppo difficile : multa di 333 euro a uno sciatore

L'attenzione, prima di tutto. Soprattutto in pista quando un errore di valutazione può portare a serie conseguenze per se stessi e per gli altri. I carabinieri lo sanno, e per questo hanno deciso ...

Mociano, 47 in pista. Occhi su Comancio. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Mociano, 47 in pista. Occhi su Comancio - Lunedì 14 aprile i cavalli dell’Albo tornano in pista a Mociano, pioggia permettendo perché è previstyo un peggioramento delle ...