Persi in un anno 135 ristoranti a Pisa Invertire la rotta interventi subito

Pisa, 12 aprile 2025 – "Siamo estremamente preoccupati per il numero di ristoranti del territorio, che nel 2024 hanno abbassato in massa le saracinesche. Le istituzioni devono intervenire". Un grido d'allarme quello di Confcommercio alla luce dei dati del Rapporto Ristorazione 2025, curato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), che ha evidenziato come lo scorso anno sia stato, per le attività gastronomiche, particolarmente amaro. Nel 2024 infatti sono state 78 le nuove imprese di ristorazione registrate a Pisa e provincia a fronte di 213 cessazioni, con un saldo negativo di 135 imprese. Numeri che incidono particolarmente sul totale, dal momento che il bilancio complessivo vede 2.387 imprese attive nell'intero comparto, che danno lavoro a un totale di 7.021 persone. Le cause, secondo il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, "sono le conclamate difficoltà del commercio al dettaglio, alle prese con la spietata concorrenza delle piattaforme globali online e della grande distribuzione, con una tassazione eccessiva e una burocrazia macchinosa e costosa".

