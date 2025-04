Negli stadi francesi aumentano i casi di abusi sulle tifose ai controlli

«Se palpare le donne vi eccita, diventate ginecologi». Un messaggio sarcastico – probabilmente più buono nelle intenzioni che nel risultato – quello esposto domenica 6 aprile dagli ultras del Lens, in occasione della partita del campionato francese contro il Saint-Étienne. Il destinatario era la Sir (Section d'Intervertion Rapide), la sicurezza privata preposta ai controlli all'ingresso Negli stadi, in coordinamento con gli steward e la polizia, e il caso è uno di quelli che Negli ultimi tempi stanno facendo maggiormente discutere nel paese transalpino.Dopo il Derby del Nord tra Lille e Lens dello scorso 30 marzo, diverse tifose della squadra ospite hanno denunciato di aver subito perquisizioni inopportune e abusive da parte delle forze di sicurezza presenti agli ingressi dello stadio Pierre Mauroy.

