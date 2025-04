Sei personaggi in cerca di Arturo | Uberto Kovacevich in scena

Uberto Kovacevich in Sei personaggi in cerca di Arturo, spettacolo ideato e interpretato da Uberto Kovacevich affiancato da Amina Kovacevich. Lo spettacolo dai risvolti esilaranti racconta di Veronica, proprietaria di Tele Ganza, una piccola televisione privata; Veronica è disperata, perché tutti i suoi collaboratori l’hanno abbandonata e, a dieci minuti dalle dirette, si ritrova completamente sola. È nel bel mezzo di questa drammatica situazione che si fa avanti Arturo, l’addetto alle pulizie, il quale dice di avere dei trascorsi artici e di poter, camuffato a dovere, interpretare lui stesso i ruoli dei vari ospiti delle numerose rubriche, che stanno per iniziare. Sarà vero quello che racconta l’uomo, o sotto l’aspetto del mite inserviente si nasconde un incallito millantatore? Questo Veronica lo scoprirà presto, anzi prestissimo. Lanazione.it - Sei personaggi in cerca di Arturo: Uberto Kovacevich in scena Leggi su Lanazione.it Sabato sera a teatro. Alle 21.15 al Teatro di Laterina,in Seiindi, spettacolo ideato e interpretato daaffiancato da Amina. Lo spettacolo dai risvolti esilaranti racconta di Veronica, proprietaria di Tele Ganza, una piccola televisione privata; Veronica è disperata, perché tutti i suoi collaboratori l’hanno abbandonata e, a dieci minuti dalle dirette, si ritrova completamente sola. È nel bel mezzo di questa drammatica situazione che si fa avanti, l’addetto alle pulizie, il quale dice di avere dei trascorsi artici e di poter, camuffato a dovere, interpretare lui stesso i ruoli dei vari ospiti delle numerose rubriche, che stanno per iniziare. Sarà vero quello che racconta l’uomo, o sotto l’aspetto del mite inserviente si nasconde un incallito millantatore? Questo Veronica lo scoprirà presto, anzi prestissimo.

