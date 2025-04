Il grande cuore di Pisa Formazione salvavita in tutte le scuole Flash mob sotto laTorre

Pisa ha mandato un messaggio chiaro: la Formazione salvavita non è un optional. Le scuole devono inserire nei programmi didattici due ore di lezioni salvavita e uso del defibrillatore". È questo il messaggio che arriva dalle centinaia di studenti che si sono riuniti ieri in Piazza dei Miracoli per mostrare il grande cuore di Pisa. letteralmente. Oltre 200 persone hanno infatti dato vita a un simbolo potente, ricreando insieme a istruttori, docenti e volontari un cuore umano sul verde prato del sito Unesco per chiedere che nelle scuole in Italia vengano inserite due ore obbligatorie annuali di supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce (Blsd) nei programmi didattici. Tecniche di primo soccorso che possono essere fondamentali per salvare le vite. L'evento, organizzato dall'associazione "Il cuore che Vale" in memoria della giovane Valeria Vanni, scomparsa a 14 anni per un arresto cardiaco nel sonno, ha unito voci e associazioni da tutta l'Italia per trasformare il dolore in azione concreta.

