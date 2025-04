Pari opportunità c’è lo scontro Approvato il nuovo regolamento Minoranza | E l’Olympia de Gouges?

Approvato in consiglio comunale il regolamento della Commissione Pari opportunità. "Questo permetterà di procedere in tempi brevi alla costituzione della commissione Pari opportunità – ha detto l’assessore con delega Eleonora Goti – di cui l’Ente ha bisogno. Sarà composta da quindici membri per agevolare i lavori e non ci saranno componenti di diritto, ma assicuriamo che le realtà più significative che operano nel settore non saranno escluse". Ma è esplosa la polemica. Anche perchè il Centro Antiviolenza "Olympia de Gouges" è stato eliminato come componente di diritto della Commissione. "Una decisione – dicono i gruppi del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini sindaco – che segna un ritorno al passato, cancellando quattordici anni di conquiste e impegno concreto sul territorio. Lanazione.it - Pari opportunità, c’è lo scontro. Approvato il nuovo regolamento. Minoranza: "E l’Olympia de Gouges?" Leggi su Lanazione.it FOLLONICAin consiglio comunale ildella Commissione. "Questo permetterà di procedere in tempi brevi alla costituzione della commissione– ha detto l’assessore con delega Eleonora Goti – di cui l’Ente ha bisogno. Sarà composta da quindici membri per agevolare i lavori e non ci saranno componenti di diritto, ma assicuriamo che le realtà più significative che operano nel settore non saranno escluse". Ma è esplosa la polemica. Anche perchè il Centro Antiviolenza "Olympia de" è stato eliminato come componente di diritto della Commissione. "Una decisione – dicono i gruppi del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini sindaco – che segna un ritorno al passato, cancellando quattordici anni di conquiste e impegno concreto sul territorio.

