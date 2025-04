Sboccia l’estate arte e cultura dal 21 giugno

Musica, teatro, cinema. Torna la rassegna 'Sboccia l'estate', che anche quest'anno partirà il 21 giugno e accompagnerà senesi e turisti per tutta la bella stagione. Mentre si conclude la programmazione invernale dei Teatri di Siena, il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, in scena in questi gironi con 'Il Gattopardo: il ritorno di Angelica' insieme a Vittoria Belvedere, ha presentato con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, una prima parte della programmazione del festival estivo. La prima cittadina, per l'occasione, ha voluto commentare così la conclusione della programmazione invernale: "Si chiude una stagione trionfale, che ha riportato i senesi e non solo a teatro. Merito delle scelte del nostro direttore artistico Bocciarelli, e merito anche della mia scelta di volerlo qui a Siena".

"Sboccia l’estate" arte e cultura dal 21 giugno. Siena, "Sboccia l’estate” tra teatro, cinema e musica. Il grande spettacolo torna protagonista in Piazza del Campo. 2025: un anno di cultura. La primavera sboccia a Roma con la mostra sui fiori più profumata dell'anno. A Tirolo sboccia la primavera. Al San Cataldo sboccia l'idea dell'arte. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su lanazione.it:) "Sboccia l’estate" arte e cultura dal 21 giugno - Il ricco calendario degli eventi che accompagnerà Siena nel mesi estivi. Il sindaco Fabio si è complimentato con il direttore Bocciarelli ...

(Da quanto emerge da sienanews.it:) Sboccia l’estate 2025, partito il cowntdown per la stagione teatrale. Bocciarelli: “Grandi spettacoli con la città protagonista” - Spazio al cinema, in collaborazione con Terre di Siena Film Festival, lunedì 21 luglio in Piazza del Campo la proiezione del film di Bernardo Bertolucci “Io ballo da ...

(A riportarlo è savonanews.it:) "Mostra di Primavera": l’arte sboccia a Dego - La bella stagione sboccia anche nell’arte con la Mostra di Primavera, collettiva di artisti deghesi promossa dal Circolo Culturale Dego in collaborazione con il Comune. L’esposizione sarà visitabile ...