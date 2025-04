Tra oriente esoterismo e spiritualità i libri buoni stanno sotto la botola

libri che quasi divengono un unico volume sfocato. «Non la vede la libreria, ma la sente», suggerisco, perché ciò che fa testo qui è il sentire: la spiritualità e l’esoterismo, l’alchimia e le religioni, i viaggi astrali e i sogni lucidi, il Cristianesimo, il Buddhismo e i culti misteriosi, Giordano Bruno e Carl Gustav Jung; tutte le categorie che si possono trovare incise su ogni scaffale, colmo di libri che spesso nel mondo di fuori non ci sono più perché fuori catalogo. Linkiesta.it - Tra oriente, esoterismo e spiritualità, i libri buoni stanno sotto la botola Leggi su Linkiesta.it Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione) «Ormai non la vedo più», dice Aldo Rotondi varcando l’ingresso della Libreria Rotondi a Roma. È ipovedente e, riparato da un paio di occhiali da sole, della libreria ereditata dallo zio Amedeo e in cui ha lavorato per decenni, coglie le forme deiche quasi divengono un unico volume sfocato. «Non la vede la libreria, ma la sente», suggerisco, perché ciò che fa testo qui è il sentire: lae l’, l’alchimia e le religioni, i viaggi astrali e i sogni lucidi, il Cristianesimo, il Buddhismo e i culti misteriosi, Giordano Bruno e Carl Gustav Jung; tutte le categorie che si possono trovare incise su ogni scaffale, colmo diche spesso nel mondo di fuori non ci sono più perché fuori catalogo.

Potrebbe interessarti anche:

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci

A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a ...

Nel nuovo Medio Oriente la posizione della Giordania è sempre più critica

La Giordania si trova in una posizione strategica e precaria, schiacciata tra le grandi trasformazioni geopolitiche del Medio Oriente. The post Nel nuovo Medio Oriente la posizione della Giordania ...

Medio Oriente - domani Hamas rilascerà i primi tre ostaggi uomini : chi sono e qual è la loro storia

Si tratta di Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Schmonsel Siegel, tutti rapiti il 7 ottobre 2023 e da allora mai tornati nella loro patria. Uno di essi è il papà del prigioniero più giovane nelle ...

La strada giusta | Tra oriente, esoterismo e spiritualità, i libri buoni stanno sotto la botola. La Libreria Esoterica dal 1968 a Milano: "Terzani era di casa. Oggi la città corre troppo, qui cerca spiritualità". MISA e Gregorian Bivolaru: l’edizione italiana del libro di Massimo Introvigne in download gratuito. Il Grande Oriente lancia da Macerata il messaggio di unione e fratellanza. Ne parlano su altre fonti