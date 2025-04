Fmi | 20 mld di dollari all' Argentina

dollari dall'Fmi all'Argentina per stabilizzare l'economia, modernizzare il Paese e per allentare la stretta della crisi economica. Il Consiglio esecutivo del Fondo ha approvato il provvedimento atteso con impazienza dal governo del Paese sin dalla fine del programma precedente, avvenuta lo scorso dicembre. Il Fmi erogherà immediatamente una prima tranche di 12 mld nell'ambito di un programma volto a "sostenere la transizione verso una nuova fase del piano di stabilizzazione e crescita del governo argentino" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 5.08 Venti miliardidall'Fmi all'per stabilizzare l'economia, modernizzare il Paese e per allentare la stretta della crisi economica. Il Consiglio esecutivo del Fondo ha approvato il provvedimento atteso con impazienza dal governo del Paese sin dalla fine del programma precedente, avvenuta lo scorso dicembre. Il Fmi erogherà immediatamente una prima tranche di 12 mld nell'ambito di un programma volto a "sostenere la transizione verso una nuova fase del piano di stabilizzazione e crescita del governo argentino"

