Blue economy crescono gli addetti Al lavoro oltre sedicimila persone

La Spezia, 12 aprile 2025 – Una crescita del settore in termini di nuove imprese che in dodici mesi ha raggiunto il 5,3%, capace di dare lavoro a 16.524 persone, pari al 26,2% del totale provinciale, con un aumento significativo nei servizi turistici (+6%) e nella logistica marittima (+5,7%). Boom dell'export, cresciuto dell'82,2% tra 2020 e 2023, trainato dalla cantieristica, che da sola rappresenta il 42,8% delle esportazioni provinciali. Sono i dati qualificanti dello studio sulla Blue economy presentati ieri nell'ambito della Giornata del Mare, realizzato dal Servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L'occasione per snocciolare dati e numeri è stata data dall'incontro con gli studenti dell'Its Academy La Spezia e dell'istituto Einaudi Chiodo protagonisti dell'evento 'Blue economy, il mare come risorsa' promosso da Confartigianato, Confindustria e Cna della Spezia insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

