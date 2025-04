Morto sul lavoro Disposta l’autopsia

l'autopsia per Massimo Mirabelli, il pensionato di 76 anni deceduto giovedì mattina per un malore mentre stava effettuando una consegna di biancheria all'albergo Ercolini & Savi. L'uomo, residente a Livorno, padre dell'assessore Federico Mirabelli, era stato assunto da una ditta con un contratto a termine e quello era il suo primo giorno di lavoro. L'incarico dell'autopsia sarà eseguito dalla dottoressa Ilaria Marradi. L'esame verrà effettuato presumibilmente lunedì mattina nell'ospedale di San Jacopo a Pistoia. Sulla morte dell'anziano interviene Rifondazione Comunista. Maurizio Acerbo, segretario nazionale del partito, Alessandro Favilli, segretario regionale, e Ivano Bechini, segretario provinciale, affermano che le istituzioni "stanno scherzando sul sangue e sulla vita di lavoratori e lavoratrici che, ormai, esattamente come in altri paesi a capitalismo avanzato, vedi Usa, devono fare almeno due lavori per arrivare alla fine del mese oppure devono lavorare fino a che hanno un refolo di respiro.

