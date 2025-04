Fondazione Sospiro | bonus di Pasqua per tutti i dipendenti nell’uovo un assegno da 2 500 a 3 200 euro

Sospiro, 12 aprile 2025 – “È un gesto che sottolinea la stima della Fondazione nei suoi dipendenti e di valorizzazione del loro lavoro, davvero straordinario”. Con queste parole il direttore generale Fabio Bertusi sottolinea la decisione della Fondazione Sospiro di aggiungere in busta paga un assegno che va da 2.500 e 3.200 euro per ciascuno dei circa 150 dipendenti: un riconoscimento economico per i professionisti che assistono con maestria e mestiere i casi più difficili della disabilità e dell’autismo. “È fondamentale per noi dare valore a chi si dedica, ogni giorno, a contesti così complessi, affinché possano continuare a farlo con la passione e l’entusiasmo che li contraddistinguono”. L’indennità che ciascun dipendente troverà nella prossima busta paga vuole sottolineare il giusto premio per il lavoro altamente qualificato, ma anche e soprattutto per la dedizione che i dipendenti hanno dimostrato con il loro operato. Ilgiorno.it - Fondazione Sospiro: bonus di Pasqua per tutti i dipendenti, nell’uovo un assegno da 2.500 a 3.200 euro Leggi su Ilgiorno.it , 12 aprile 2025 – “È un gesto che sottolinea la stima dellanei suoie di valorizzazione del loro lavoro, davvero straordinario”. Con queste parole il direttore generale Fabio Bertusi sottolinea la decisione delladi aggiungere in busta paga unche va da 2.500 e 3.200per ciascuno dei circa 150: un riconoscimento economico per i professionisti che assistono con maestria e mestiere i casi più difficili della disabilità e dell’autismo. “È fondamentale per noi dare valore a chi si dedica, ogni giorno, a contesti così complessi, affinché possano continuare a farlo con la passione e l’entusiasmo che li contraddistinguono”. L’indennità che ciascun dipendente troverà nella prossima busta paga vuole sottolineare il giusto premio per il lavoro altamente qualificato, ma anche e soprattutto per la dedizione che ihanno dimostrato con il loro operato.

