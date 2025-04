Su di noi Pupo a Grosseto | Legame speciale con la città Qui mi hanno salvato la vita

Grosseto, 12 aprile 2025 – Con 'Su di noi la nostra storia' stasera alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto ci sarà Pupo. Un tuffo nei suoi successi, ma anche un racconto di vita senza filtri, per conoscere il toscano Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Che Legame ha con Grosseto? "Le prime volte che sono andato al mare da ragazzino, attorno ai 10 anni, con la famiglia si andava sempre a Marina di Grosseto. Noi siamo aretini e facevamo la via maremmana che era molto impervia. Avevamo una Fiat 600 di una volta, partivamo la mattina presto, alle 4 e avevamo oltre 3 ore di viaggio per andare alla casa sul lungomare. Questo è il mio primo ricordo di Marina. Grosseto è anche la città dove ha lavorato da primario uno dei miei più grandi amici, che ora lavora a Chicago, Fabio Sbrana. All'ospedale di Grosseto mi hanno salvato la vita".

