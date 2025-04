Così Terranuova più inclusiva arrivano 106mila euro di finanziamenti

Terranuova Bracciolini sarà sempre più accessibile grazie ad alcuni interventi che andranno a migliorare l’accessibilità nelle aree pubbliche. La Regione Toscana ha infatti concesso al Comune di Terranuova un importante finanziamento nell’ambito del progetto "Un territorio inclusivo", destinato a migliorare l’accessibilità e l’inclusività in diversi spazi pubblici, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 106mila euro, di cui 84mila coperti da Regione Toscana e circa 22mila a carico del Comune, questo progetto ha come obiettivo la creazione di un ambiente più accogliente, con un focus particolare sulle persone con disabilità. "Con il progetto ‘Un Territorio Inclusivo’ – ha affermato l’assessore al sociale Giulia Bigiarini – facciamo un passo importante verso una città più accessibile per tutti e tutte. Lanazione.it - "Così Terranuova più inclusiva", arrivano 106mila euro di finanziamenti Leggi su Lanazione.it Un passo avanti verso l’inclusività.Bracciolini sarà sempre più accessibile grazie ad alcuni interventi che andranno a migliorare l’accessibilità nelle aree pubbliche. La Regione Toscana ha infatti concesso al Comune diun importante finanziamento nell’ambito del progetto "Un territorio inclusivo", destinato a migliorare l’accessibilità e l’inclusività in diversi spazi pubblici, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Si tratta di un investimento complessivo di oltre, di cui 84mila coperti da Regione Toscana e circa 22mila a carico del Comune, questo progetto ha come obiettivo la creazione di un ambiente più accogliente, con un focus particolare sulle persone con disabilità. "Con il progetto ‘Un Territorio Inclusivo’ – ha affermato l’assessore al sociale Giulia Bigiarini – facciamo un passo importante verso una città più accessibile per tutti e tutte.

