Viene prima l’uovo o il cioccolato?

l'uovo di cioccolato è senza dubbio uno dei protagonisti della Pasqua, se non il punto di riferimento dolciario per eccellenza. I supermercati ne sono invasi, così come le pasticcerie industriale e artigianali. E anche se in pochi ne sono consapevoli, è una peculiarità del tutto italiana: per quanto l'uovo sia simbolo pasquale in tutti i Paesi di religione cristiana o cattolica, solo in Italia prende il gusto e la consistenza del cioccolato. Le ragioni sono molteplici e hanno inizio nel dopoguerra, quando l'Italia ha iniziato a sviluppare sia un'industria dolciaria di eccellenza (basti pensare ai vari Ferrero, Perugina, Motta e altri) sia una rete di pasticcerie artigianali che è andata evolvendosi. Da qui una tradizione che sembra consolidata e normalizzata, ma che invece è peculiare del Belpaese.

