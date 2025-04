Il viaggio di Meloni da Trump è la scusa perfetta per non parlare del suo governo

Meloni è una manna dal cielo. Una gigantesca scusa per coprire le magagne italiane.L’opinione pubblica, i giornali, i partiti sono tutti comprensibilmente attenti alle mosse quotidiane del prestigiatore di Washington, sicché alle notizie sulla crisi economica made in Meloni, finiscono ingoiate dall’enorme casino Trumpiano entrato adesso nella fase più che inedita della sottile guerra Stati Uniti-Cina, questa gigantesca idrovora che assorbe e annichilisce qualunque altro problema: che fine ha fatto l’Ucraina?Così il viaggio di giovedì prossimo della presidente del Consiglio italiana alla Casa Bianca diventerà un grande diversivo da ammannire agli italiani come prova di un protagonismo più di facciata che reale: ma tanto basterà alla catena di montaggio mediatica, guidata da Giovanbattista Fazzolari, per montare un film tra i fratelli Vanzina e la fantascienza di serie B con la presidente del Consiglio protagonista di un viaggio inutile. Linkiesta.it - Il viaggio di Meloni da Trump è la scusa perfetta per non parlare del suo governo Leggi su Linkiesta.it Dio salvi i dazi: va a finire che questa storia per Giorgiaè una manna dal cielo. Una gigantescaper coprire le magagne italiane.L’opinione pubblica, i giornali, i partiti sono tutti comprensibilmente attenti alle mosse quotidiane del prestigiatore di Washington, sicché alle notizie sulla crisi economica made in, finiscono ingoiate dall’enorme casinoiano entrato adesso nella fase più che inedita della sottile guerra Stati Uniti-Cina, questa gigantesca idrovora che assorbe e annichilisce qualunque altro problema: che fine ha fatto l’Ucraina?Così ildi giovedì prossimo della presidente del Consiglio italiana alla Casa Bianca diventerà un grande diversivo da ammannire agli italiani come prova di un protagonismo più di facciata che reale: ma tanto basterà alla catena di montaggio mediatica, guidata da Giovanbattista Fazzolari, per montare un film tra i fratelli Vanzina e la fantascienza di serie B con la presidente del Consiglio protagonista di uninutile.

