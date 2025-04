Attività produttive in crisi sempre più cassa integrazione Famiglie a rischio indebitamento

cassa integrazione erogata in provincia di Pistoia nel corso dell’anno concluso fanno davvero paura. Siamo di fronte, infatti, ad un +35% rispetto a quello che si era registrato nel corso del 2023, incremento ancora più grave se si considera che la media nazionale parla di una crescita intorno al 20%. “Il rischio è quello di tornare alla situazione vissuta durante il Covid, con la differenza che adesso la pandemia non c’è” taglia corto il segretario provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi. Una situazione che mette in allarme le sigle sindacali perché il rischio è quello di avere un territorio con una forte desertificazione industriale e produttiva con crescite costanti anche di coloro che, oramai, non cercano nemmeno più lavoro che non c’è. Lanazione.it - Attività produttive in crisi, sempre più cassa integrazione. “Famiglie a rischio indebitamento” Leggi su Lanazione.it Pistoia, 12 aprile 2025 – I numeri, si sa, non mentono e nel caso dell’analisi di quelle che sono state le ore dierogata in provincia di Pistoia nel corso dell’anno concluso fanno davvero paura. Siamo di fronte, infatti, ad un +35% rispetto a quello che si era registrato nel corso del 2023, incremento ancora più grave se si considera che la media nazionale parla di una crescita intorno al 20%. “Ilè quello di tornare alla situazione vissuta durante il Covid, con la differenza che adesso la pandemia non c’è” taglia corto il segretario provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi. Una situazione che mette in allarme le sigle sindacali perché ilè quello di avere un territorio con una forte desertificazione industriale e produttiva con crescite costanti anche di coloro che, oramai, non cercano nemmeno più lavoro che non c’è.

