Lana Del Rey Svolta Country | Ascolta Henry Come On e Scopri Perché il Genere Spopola!

Lana Del Rey sorprende tutti con "Henry, Come On", una ballata che segna un punto di Svolta nel suo stile musicale. Addio alle sonorità retrò, benvenuto al Country, un Genere che sta conquistando sempre più artisti. Scopri Come questa nuova direzione si inserisce in un panorama musicale in evoluzione! Perché il Country Attira Sempre Più Artisti Come Lana Del Rey?Lana Del Rey ha rivelato di aver sentito un forte richiamo verso il Country negli ultimi anni. Questa passione l'ha spinta a esplorare nuove sonorità, pur mantenendo l'essenza malinconica e le liriche evocative che la contraddistinguono. Il brano "Henry, Come On" è un esempio perfetto di questa evoluzione, un mix di nostalgia e modernità. Da "Lasso" a "Henry, Come On": Il Percorso Artistico di LanaInizialmente, l'album di Lana Del Rey doveva intitolarsi "Lasso", ma i piani sono cambiati. Leggi su Mistermovie.it Del Rey sorprende tutti con "On", una ballata che segna un punto dinel suo stile musicale. Addio alle sonorità retrò, benvenuto al, unche sta conquistando sempre più artisti.questa nuova direzione si inserisce in un panorama musicale in evoluzione!ilAttira Sempre Più ArtistiDel Rey?Del Rey ha rivelato di aver sentito un forte richiamo verso ilnegli ultimi anni. Questa passione l'ha spinta a esplorare nuove sonorità, pur mantenendo l'essenza malinconica e le liriche evocative che la contraddistinguono. Il brano "On" è un esempio perfetto di questa evoluzione, un mix di nostalgia e modernità. Da "Lasso" a "On": Il Percorso Artistico diInizialmente, l'album diDel Rey doveva intitolarsi "Lasso", ma i piani sono cambiati.

