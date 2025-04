Calcio vietato in piazza il sindaco di Olginate non ci sta | Devo tutelare tutti i residenti

Olginate, 12 aprile 2025 – "A questo gioco al massacro io non ci sto". A sentire il dovere di non starci, e di dare l'allarme è il sindaco di Olginate Marco Passoni, che non accetta di passare per quello che non vuole far giocare bambini e ragazzini in piazza, né tollera che il paese che amministra e rappresenta venga additato come il posto dove il divertimento dei più piccoli è messo al bando. A scatenare il caso che hanno valicato i confini comunali e provinciali è stato un cartello comparso nei giorni scorsi sul lungolago: "La quiete e il decoro sono diritto di tutti. Sono vietati gli schiamazzi, il gioco del pallone e i giochi rumorosi in generale. I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative da 100 a 600 euro". "Non ricordo che il nostro Comune sia mai finito sulla stampa nazionale per parlare di tutte le risorse e di tutti i progetti che dedichiamo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza – passa al contrattacco il sindaco -.

