Lanazione.it - “Dottore vieni fuori che ti uccidiamo”, in 10 devastano il pronto soccorso

Pisa, 12 aprile 2025 – Minacce di morte, estintori strappati dal muro, sedie che volano, oggetti contundenti, aste brandite come clave. Non siamo in un autogrill dove si incontrano e scontrano tifoserie nemiche ma al nostro. Tutto è successo nella serata di giovedì intorno alle 20 quando un ben nutrito gruppo di persone di origine rom ha inscenato un far west dove a farne le spese sono stati unassa (con offese sessiste e minacce) ed il medico Michele Bardini a cui hanno promesso di “tagliargli la gola” con una decina di persone, parenti del paziente che lo hanno “atteso” per oredal. Non c’è scappato il ferito grave grazie all’intervento di una guardia giurata, un paio di infermieri ed all’arrivo dei carabinieri (“25 minuti dopo la chiamata dal”).