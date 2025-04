Sprugolino in Sala Dante

Sprugolino d'oro', kemesse canora con in lizza bambini e ragazzi tra i 5 e 15 anni impegnati sia nella sfida individuale che nel segmento family insieme a papà, mamma e nonni. Appuntamento fissato per oggi, a partire dalle 16, in Sala Dante, con ingresso libero e gratuito. Il concorso è stato ideato e coordinato dal factotum Marco Tarabugi, con la collaborazione e il patrocinio del Comune della Spezia, e l'organizzazione della Scuola di musica Music Factory Academy di Nicola Naseddu, associazione Musicando e dai Fanti da Ciapa, in collaborazione con Il Cantagiro, SpeziaWebTv, associazione Tandem, ProSpezia CiassaBrin e Groove Waterfront. A curare la direzione artistica è il collega Marco Magi, con la direzione operativa di Davide Micoli, mentre a presentare sarà Maurizio Damerini affiancato dalla madrina della kermesse Carolina Cardetti (fotografo ufficiale Davide Petruzzo di Ptz Photolab).

