Lanazione.it - Riparte il Comitato paesano. Il nuovo presidente è Quadrelli

Leggi su Lanazione.it

A Capezzano Monte è ufficialmente finita la presidenza-record di Pietro Lucarini, rimasto alla guida delper 15 anni. Ilconsiglio direttivo, insediato giovedì sera dopo le recenti elezioni, ha deciso di affidare la presidenza a Gabriele, smentendo tra l’altro i rumors che davano per favorito il viceuscente Andrea Bresciani (confermato con lo stesso ruolo). Questo però non vuol dire che Lucarini – il cui primo mandato risale al 2010 – si farà da parte. Continuerà infatti a far parte del direttivo ricoprendo l’incarico di provveditore. Le nuove cariche saranno valide per i prossimi tre anni, per un totale di undici membri: ilGabriele, il viceAndrea Bresciani, il segretario Nicol Fava, il cassiere Valerio Viviani, il provveditore Pietro Lucarini e i consiglieri Manuela Altemura (consigliera comunale "Ancora Pietrasanta"), Riccardo Bianciardi, Gabriele Bresciani, Cristina Favilla, Marco Lanè e Irene Tarabella (capogruppo consiliare Pd).