Atp Monza Open | Lilt e mostra AutPop trionfa anche la solidarietà

Monza, 12 aprile 2025 – L’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25 è anche occasione di solidarietà. Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) è al Tennis club grazie a una partnership con l’azienda Thermo Fisher, con cui collabora da tempo per il welfare aziendale. “Entriamo in azienda - spiega lo staff di Lilt - con corsi di sensibilizzazione e visite per i dipendenti”. Così anche il torneo internazionale di Monza è l’occasione per incontrare il grande pubblico, considerato che sono attese fino a 4.000 persone per le giornate dedicate a semifinali e finale. Lilt partecipa all’evento per fare sensibilizzazione. Focus dell’associazione è ridurre l’impatto dei tumori nella vita delle persone. Con una alimentazione sana, movimento costante e visite di diagnosi precoce, si può contrastare l’insorgenza dei tumori. Ilgiorno.it - Atp Monza Open: Lilt e mostra AutPop, trionfa anche la solidarietà Leggi su Ilgiorno.it , 12 aprile 2025 – L’Atp Challenger Atkinsons25 èoccasione di(Lega italiana per la lotta contro i tumori) è al Tennis club grazie a una partnership con l’azienda Thermo Fisher, con cui collabora da tempo per il welfare aziendale. “Entriamo in azienda - spiega lo staff di- con corsi di sensibilizzazione e visite per i dipendenti”. Cosìil torneo internazionale diè l’occasione per incontrare il grande pubblico, considerato che sono attese fino a 4.000 persone per le giornate dedicate a semifinali e finale.partecipa all’evento per fare sensibilizzazione. Focus dell’associazione è ridurre l’impatto dei tumori nella vita delle persone. Con una alimentazione sana, movimento costante e visite di diagnosi precoce, si può contrastare l’insorgenza dei tumori.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovo open day per i passaporti alla Questura di Monza : la data e quando prenotare

La Questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 22 febbraio un “Open Day” per i passaporti dalle ore 8 alle ore 13, aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in ...

ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 : via al torneo nel club Villa Reale Tennis

Monza – Potrebbe essere considerato la versione “in miniatura“ degli Internazionali di Roma. Sulla terra rossa del club Villa Reale Tennis. Con il torneo ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 entra ...

All’Atkinsons Monza Open 25 anche Federico Cinà il “nuovo Sinner”

Monza, 3 aprile 2025 – Il nuovo Sinner all’Atkinsons Monza Open 25. Il 18enne palermitano Federico Cinà, classe 2007 e numero 371 del ranking mondiale, protagonista all’ultimo Masters 1000 di Miami ...

Atp Monza Open: Lilt e mostra AutPop, trionfa anche la solidarietà. Monza. Wild Card e giovani promesse: gli ATP Challenger accendono i riflettori sul tennis italiano. Atkinsons Monza Open 2025: otto giorni di grande tennis e intrattenimento in una cornice da favola. ATP Challenger Monza 2025: un’opportunità tra sport e cultura. Monza si accende con il grande tennis: l’ATP Challenger 2025 arriva in città!. Matteo Gigante, primo italiano al Challenger di Monza. Domenica 6 aprile le qualificazioni. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di milanosportiva.com si apprende che:) Van Assche incanta all’Atkinsons Monza Open 2025: fuori gli italiani - Luca Van Assche elimina Arnaboldi e punta al titolo all'Atkinsons Monza Open 2025. Vasamì brilla nel doppio. Scopri i dettagli del torneo.

(A darne comunicazione è primamonza.it:) Atkinsons Monza Open 25, c’è l’entry list - A meno di venti giorni dal via dell’Atkinsons Monza Open 25, il nuovo torneo internazionale di categoria 100 dell’ATP Challenger Tour, il pubblico può finalmente conoscere i primi potenziali ...

(Come riportato da mbnews.it:) L’attesa è finita! Tutto pronto per l’ATP Challenger Monza Open 2025! - Scatta domenica 6 aprile l'Atp Challenger Monza Open che trasformerà i campi in del Villa Reale Tennis Club in un palcoscenico internazionale.