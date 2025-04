La scomparsa di Guido Giglioli | Fondatore del circolo Torre Giulia Lottò contro l’inquinamento

Guido Giglioli, protagonista della vita politica, sociale e associativa di San Romano e più in generale del comune di Montopoli, dalla seconda metà del secolo scorso. Presidente del consiglio di circoscrizione e poi consulta di San Romano negli anni Ottanta e Novanta, tra i fondatori, poi presidente, tesoriere e responsabile organizzativio degli eventi del circolo Arci Torre Giulia. Il funerale ci sarà oggi, alle 15,30, nella chiesa santuario La Madonna di San Romano. "Grazie all'organizzazione di Giglioli e alla collaborazione di tanti volontari – il ricordo del circolo Arci Torre Giulia – per decenni le iniziative hanno regalato momenti di allegria a intere generazioni". La salma è esposta nella sala del commiato della Pubblica Assistenza di Capanne da dove oggi verrà trasportata in chiesa a San Romano.

