Don Burgio e i 25 anni di Kayros Il mio metodo? Fare domanda ed evitare le affermazioni

Burgio nei suoi ragazzi non ha mai visto solo i criminali raccontati dalle cronache, condannati dalle sentenze dei tribunali o arrestati dalle forze dell'ordine. Non li ha mai considerati persone senza speranza. La mostra aiuterà anche il pubblico ad andare oltre? "È quello che speriamo. Dietro ai fatti di cronaca ci sono storie dimenticate. Le foto riprendono i giovani negli ultimi tempi, nel loro percorso all'interno della comunità al centro di belle esperienze che li aiutano a ritrovare il senso". È un diario per immagini? "Esatto. Alcuni loro volti da maranza li rappresentano benissimo. Qui, raccontiamo una normalità riconquistata. Il cambio di rotta su coordinate che sembrano ineludibili. Ma non è così". Davanti a venticinque anni di esperienza con i ragazzi violenti, sa dire cosa ci sia all'origine del loro comportamento? "Non controllano le emozioni perché non le conoscono.

