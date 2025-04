Il mezzo mobile per potenziare le mammografie

Lanazione.it - Il mezzo mobile per potenziare le mammografie Leggi su Lanazione.it VERSILIA È pronta a decollare un'importante iniziativa per la prevenzione e la salute promossa dall'Asl Toscana Nord Ovest. Da lunedì, e fino al 7 giugno, nel parcheggio dell'ospedale "Versilia" tornerà infatti il mezzo mobile per lo screening mammografico, che consentirà di aumentare l'offerta di mammografie alle donne residenti in Versilia, permettendo loro di poter usufruire di questa importante opportunità preventiva. Nelle settimane scorse sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce prevista dallo screening, complete della data e dell'orario di esecuzione dell'esame mammografico già fissata. A coloro che hanno ricevuto l'invito l'Asl chiede dunque di portare con sé la lettera ricevuta ed il modulo allegato, possibilmente già compilato e firmato, e di recarsi all'appuntamento con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario fissato.

