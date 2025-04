La ricostruzione ucraina passa dal reinserimento dei suoi veterani

A causa della guerra russa all'Ucraina, iniziata con l'annessione della Crimea nel 2014, all'interno della società si sono creati dei nuovi gruppi: gli sfollati interni e i veterani. Questi ultimi esistevano già, ma si trattava perlopiù di coloro che avevano combattuto nella Seconda guerra mondiale o in Afganistan nelle truppe dell'U. Da undici anni lo status di veterano viene attribuito a coloro che hanno combattuto nella guerra russo-ucraina.

