Unicoop sostiene gli artigiani di Betlemme | Un segno di speranza e resistenza

artigiani di Betlemme, nel laboratorio del Piccirillo Handcraft Center, e in questi giorni arriva nelle parrocchie toscane come simbolo di pace e gesto concreto di solidarietà. A renderlo possibile è un progetto nato dalla collaborazione tra Unicoop Firenze, la Fondazione Giovanni Paolo II e la Custodia di Terra Santa, con il supporto della Caritas Toscana e della Conferenza episcopale toscana. L’obiettivo è semplice quanto urgente: sostenere chi, in una terra ferita, continua a credere nella dignità del lavoro e nella forza delle tradizioni artigiane. A Betlemme, il Piccirillo Handcraft Center rappresenta una rara occasione di formazione e occupazione per giovani, disabili e persone ai margini. Lanazione.it - Unicoop sostiene gli artigiani di Betlemme: "Un segno di speranza e resistenza" Leggi su Lanazione.it C’è una colomba che attraversa il mare. Non ha ali, ma racconta una storia antica: quella di un popolo che resiste, anche nella fatica, attraverso il lavoro delle mani. È scolpita nel legno d’olivo daglidi, nel laboratorio del Piccirillo Handcraft Center, e in questi giorni arriva nelle parrocchie toscane come simbolo di pace e gesto concreto di solidarietà. A renderlo possibile è un progetto nato dalla collaborazione traFirenze, la Fondazione Giovanni Paolo II e la Custodia di Terra Santa, con il supporto della Caritas Toscana e della Conferenza episcopale toscana. L’obiettivo è semplice quanto urgente: sostenere chi, in una terra ferita, continua a credere nella dignità del lavoro e nella forza delle tradizioni artigiane. A, il Piccirillo Handcraft Center rappresenta una rara occasione di formazione e occupazione per giovani, disabili e persone ai margini.

