Gli spettatori come detective In scena il giallo

come un fantasma, lasciando dietro di sé tracce di un passato oscuro?“. E’ questo l’invito per domani sera al Teatro della Rosa che arriva dall’associazione Gioca Mistero, attiva da 14 anni la cui mission è la promozione della letteratura gialla. Un invito a conoscere Wilkie Collins, maestro indiscusso del romanzo vittoriano e precursore del genere giallo e mystery, che scrisse questo intramontabile capolavoro nel 1859. Lanazione.it - Gli spettatori come detective. In scena il giallo Leggi su Lanazione.it "Nella brughiera inglese si intrecciano le vite di Laura Fairlie, una giovane donna promessa in sposa al sinistro Sir Percival Glyde, e di Walter Hartright, un maestro di disegno idealista. Il matrimonio di Laura, che si rivelerà una trappola letale, getta la donna in un vortice di inganni e pericoli. La sua coraggiosa sorellastra Marian, insieme a Walter, si imbarca in una corsa contro il tempo per svelare i segreti del baronetto e salvare Laura da un destino crudele. Ma chi è davvero la misteriosa “Donna in bianco“ che appare e scompareun fantasma, lasciando dietro di sé tracce di un passato oscuro?“. E’ questo l’invito per domani sera al Teatro della Rosa che arriva dall’associazione Gioca Mistero, attiva da 14 anni la cui mission è la promozione della letteratura gialla. Un invito a conoscere Wilkie Collins, maestro indiscusso del romanzo vittoriano e precursore del generee mystery, che scrisse questo intramontabile capolavoro nel 1859.

