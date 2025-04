Superbike oggi in tv GP Olanda 2025 | orari Superpole e gara-1 programma streaming

oggi, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2025, valido come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. L’iconico circuito olandese sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida per il titolo iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, separati al momento da 29 punti in favore dell’azzurro.L’emiliano della Ducati, mai peggio di secondo sin qui nelle sei manche andate in scena tra Phillip Island (tripletta) e Portimao (sempre 2° in scia a Toprak), è andato molto forte nelle prove libere del venerdì e sembra in grado di poter mettere in seria difficoltà il rivale turco della BMW non solamente in qualifica sul giro secco ma anche sulla lunga distanza in gara.La Superpole e gara-1 della Superbike ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max (su TV8 in chiaro e su Sky Sport Uno sarà visibile solo la prima manche, qualifiche anche su Sky Sport MotoGP), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW (gara-1 anche su tv8. Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Olanda 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming Leggi su Oasport.it Quest’, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la-1 del Gran Premio d’, valido come terzo round stagionale del Mondiale. L’iconico circuito olandese sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida per il titolo iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, separati al momento da 29 punti in favore dell’azzurro.L’emiliano della Ducati, mai peggio di secondo sin qui nelle sei manche andate in scena tra Phillip Island (tripletta) e Portimao (sempre 2° in scia a Toprak), è andato molto forte nelle prove libere del venerdì e sembra in grado di poter mettere in seria difficoltà il rivale turco della BMW non solamente in qualifica sul giro secco ma anche sulla lunga distanza in.La-1 dellaad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max (su TV8 in chiaro e su Sky Sport Uno sarà visibile solo la prima manche, qualifiche anche su Sky Sport MotoGP), mentre la direttasarà visibile su Sky Go e NOW (-1 anche su tv8.

