Brera assalto al negozio di orologi con pistola e martello | banditi fuggono con 15 Rolex

Rolex, portati via ieri pomeriggio dai due rapinatori che hanno fatto irruzione nel negozio “Watches Together” di via San Carpoforo, in zona Brera. Sulle loro tracce ci sono gli specialisti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Michele Scarola, che partiranno dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Approfittando della folla che ha invaso il centro per gli eventi del Fuori Salone, la coppia ha preso d’assalto l’orologeria. Il primo si è presentato alla porta a volto scoperto, come fosse un normale cliente; pochi secondi dopo, è sbucato il complice, che è entrato e ha puntato una pistola (non si sa se vera o finta) contro uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale. Ilgiorno.it - Brera, assalto al negozio di orologi con pistola e martello: banditi fuggono con 15 Rolex Leggi su Ilgiorno.it Milano, 12 aprile 2025 – Il valore dei cronografi potrebbe aggirarsi sul mezzo milione di euro, anche se l’inventario è ancora in corso. Del resto, stiamo parlando di una quindicina di, portati via ieri pomeriggio dai due rapinatori che hanno fatto irruzione nel“Watches Together” di via San Carpoforo, in zona. Sulle loro tracce ci sono gli specialisti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Michele Scarola, che partiranno dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Approfittando della folla che ha invaso il centro per gli eventi del Fuori Salone, la coppia ha preso d’l’orologeria. Il primo si è presentato alla porta a volto scoperto, come fosse un normale cliente; pochi secondi dopo, è sbucato il complice, che è entrato e ha puntato una(non si sa se vera o finta) contro uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale.

