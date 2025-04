Lanazione.it - Contrasto alla povertà. C’è il nuovo Centro servizi

Ha preso il via recentemente, nell’ambito della gara “emergenzasociali”, il(Cscp), con sede in via del Favarone 24/L. Presso ilè possibile dunque procedere con una serie di significative attività: svolgere colloqui per conoscere l’utente e che accede alo di accoglienza al fine di valutare il bisogno e le risorse della persona per fornire un primo orientamento al soggetto, oppure definire in stretta collaborazione con isociali del territorio, quelle che sono le attività di accompagnamento attraverso un percorso di presa in carico e valutazione multidisciplinare in equipe. Tra gli altri aspetti è previsto quello di sostenere con approccio educativo, il percorso di inclusione e di avvicinamento per favorire un percorso di autonomia; possibilità anche di coadiuvare l’accesso all’assistenza socio-sanitaria, ma anche quello di compilare l’Isee e presentare la domanda di accesso alle misure nazionali di