film facile perché le trappole della retoriche erano ovunque. Eppure la Scarano riesce a comporre un film garbato e sincero. Grazie soprattutto all’interpretazione della bravissima Matilda De Angelis e il bravo neo attore pratese Yuri Tuci. Due fratelli che si ritrovano dopo anni di indifferenza, nel bel mezzo di un gelido inverno a Rimini. Fra loro lo spinoso problema dell’autismo. Nei ruoli dei genitori, fa piacere ritrovare Paolo Hendel e Maria Amelia Monti (alle 16 e 21). C’è anche il bel film shock di Silvio Soldini, autore di ottimo livello con alle spalle pellicole di successo come Un’anima divisa in due e Pane e tulipani (alle 18.15). Tratto dal romanzo di Rosella Pastorino, storia di un gruppo di giovani ragazze tedesche, povere e affamate, scelte per assaggiare il cibo prima di Hitler. Lanazione.it - La guida ai film. Da Yuri a Soldini. Le storie in sala Leggi su Lanazione.it Al cinema Eden continua la programmazione de La vita da grandi, debutto nella regia dell’attrice Greta Scarano. Non era unfacile perché le trappole della retoriche erano ovunque. Eppure la Scarano riesce a comporre ungarbato e sincero. Grazie soprattutto all’interpretazione della bravissima Matilda De Angelis e il bravo neo attore prateseTuci. Due fratelli che si ritrovano dopo anni di indifferenza, nel bel mezzo di un gelido inverno a Rimini. Fra loro lo spinoso problema dell’autismo. Nei ruoli dei genitori, fa piacere ritrovare Paolo Hendel e Maria Amelia Monti (alle 16 e 21). C’è anche il belshock di Silvio, autore di ottimo livello con alle spalle pellicole di successo come Un’anima divisa in due e Pane e tulipani (alle 18.15). Tratto dal romanzo di Rosella Pastorino, storia di un gruppo di giovani ragazze tedesche, povere e affamate, scelte per assaggiare il cibo prima di Hitler.

Greta Scarano : «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film - è una parte - esattamente come lo è per chi vive questa condizione - non lo definisce nella sua interezza»

Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di ...

La Vita da Grandi : in anteprima esclusiva una clip del film di Greta Scarano con Matilda De Angelis e Yuri Tuci

Ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon, La vita da grandi, al cinema dal 3 aprile con 01Distribution, è l'opera prima da regista di Greta Scarano con protagonisti Matilde De Angelis ...

Greta Scarano debutta alla regia : «Cresciuta con ?Tre uomini e una gamba?. Iannacci? Un genio. Il mio film è un bambino che inizia a camminare»

«Stiamo andando dal Presidente Mattarella. Possiamo risentirci?». Un'udienza in Quirinale e poi dritta al Bif&st dove ?La vita da grandi? - da ieri 3 aprile in sala -...

