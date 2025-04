L’Ucraina è ancora in guerra e i media hanno il dovere di ricordarcelo

guerra in Ucraina. Sono passati oltre tre anni, ma i crimini di guerra russi non si cancellano. Nelle tiepide case occidentali, quando per qualche minuto si parla dell’invasione russa, si ha un certo fastidio nel pensare che la pace non si sia ancora ottenuta. Un misto di rassegnazione che i media hanno chiamato war fatigue, come se a combattere fossimo noi, e non gli eroici ucraini.È per combattere questa stanchezza, e per difendere la verità, che tre giornaliste europee si sono incontrate al Festival del Giornalismo di Perugia. Linkiesta.it - L’Ucraina è ancora in guerra, e i media hanno il dovere di ricordarcelo Leggi su Linkiesta.it C’è un momento, durante le guerre, in cui la tragedia si normalizza. I chilometri conquistati o persi smettono di essere una notizia. I bombardamenti diventano rumore di fondo. È allora che i giornalisti devono compiere la scelta più difficile: continuare a raccontare. Trovare il modo per ridare senso a una realtà che l’attenzione pubblica ha ormai relegato al margine. Lo stesso vale purtroppo per lain Ucraina. Sono passati oltre tre anni, ma i crimini dirussi non si cancellano. Nelle tiepide case occidentali, quando per qualche minuto si parla dell’invasione russa, si ha un certo fastidio nel pensare che la pace non si siaottenuta. Un misto di rassegnazione che ichiamato war fatigue, come se a combattere fossimo noi, e non gli eroici ucraini.È per combattere questa stanchezza, e per difendere la verità, che tre giornaliste europee si sono incontrate al Festival del Giornalismo di Perugia.

Potrebbe interessarti anche:

Europa e Ucraina dividono ancora l’opposizione

La manifestazione in favore dell’Europa ha visto le opposizioni (quasi tutte) riunite in Piazza del Popolo a Roma, ma la loro unità si è fermata lì. In Parlamento, infatti, continueranno a muoversi ...

Mattarella dice che è ancora presto per parlare di soldati italiani in Ucraina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo viaggio in Giappone, ha rilasciato un’intervista alla tv pubblica NHK, tornando a parlare di Vladimir Putin dopo le minacce arrivate ...

Ucraina - Schlein : “Meloni vuole ancora consegnare sicurezza nazionale a Musk?”

“‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’. Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un ...

War fatigue | L’Ucraina è ancora in guerra, e i media hanno il dovere di ricordarcelo. Guerra in Ucraina, Witkoff in Russia da Putin. Guerra Ucraina-Russia, le news dell’8 aprile. Usa, “inquietante” che i cinesi combattano per Mosca. Missile russo sulla città di Zelensky, morti sei bambini. Trump: “Accordo vicino”. Guerra Ucraina - Russia, le news. Trump: “Russi bombardano come pazzi l’Ucraina, non va bene”. Usa, proposta bipartisan: dazi del 500% a chi fa affari con Mosca. Oggi colloquio Dimitrev-Witkoff - Usa: Trump, firmero' per dazi reciproci in tutto il mondo. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Ucraina, giorno 1.144 di guerra: le notizie in diretta - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per vedere il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Guerra in Ucraina, il Pentagono valuta il ritiro di 10mila soldati dall’Europa - Trump: "I russi bombardano come pazzi, non sono contento”. Mosca: “Con Usa fiducia ancora non ristabilita”. Truppe di Kiev nella ragione russa di Belgorod. Zelensky: “Catturati due cinesi, combattevan ...

(Risulta da fonti di repubblica.it che:) Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - L’appuntamento fissato per giovedì a Istanbul. Il Dipartimento di Stato Usa precisa: “Le operazioni si erano ridimensionate per l’invasione, ma non si ...