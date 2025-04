Tragedia in cantiere le indagini Accertamenti sui macchinari per la morte di Paolo Mariottoni

Paolo Mariottoni, l’imprenditore 56enne morto lunedì pomeriggio in un terribile incidente sul lavoro avvenuto sul viale Pistelli a Lido Di Camaiore. L’esame autoptico, affidato dalla Procura di Lucca al medico legale Stefano Pierotti, è stato al momento ‘congelato’ perché il Pm Antonio Mariotti vuole completare anche altri Accertamenti per definire meglio eventuali responsabilità. Il fascicolo è aperto per omicidio colposo al momento contro ignoti. Ma non si esclude che nella prossima settimana qualcuno potrebbe venir iscritto nel registro degli indagati. Gli aspetti tecnici su cui il Pm Antonio Mariotti sta concentrando la sua attenzione riguardano essenzialmente il sistema di bloccaggio a pinza cui era stata legata la grande lastra di vetro. Lanazione.it - Tragedia in cantiere, le indagini. Accertamenti sui macchinari per la morte di Paolo Mariottoni Leggi su Lanazione.it Massa, 12 aprile 2025 – E’ stata rinviata all’inizio della prossima settimana l’autopsia sul corpo di di, l’imprenditore 56enne morto lunedì pomeriggio in un terribile incidente sul lavoro avvenuto sul viale Pistelli a Lido Di Camaiore. L’esame autoptico, affidato dalla Procura di Lucca al medico legale Stefano Pierotti, è stato al momento ‘congelato’ perché il Pm Antonio Mariotti vuole completare anche altriper definire meglio eventuali responsabilità. Il fascicolo è aperto per omicidio colposo al momento contro ignoti. Ma non si esclude che nella prossima settimana qualcuno potrebbe venir iscritto nel registro degli indagati. Gli aspetti tecnici su cui il Pm Antonio Mariotti sta concentrando la sua attenzione riguardano essenzialmente il sistema di bloccaggio a pinza cui era stata legata la grande lastra di vetro.

