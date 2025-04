Il Villaggio di Pasqua Evento per grandi e piccini

Villaggio di Pasqua che quest’anno torna sabato 19 aprile a Palazzo Pretorio con una programmazione speciale pensata per grandi e piccini di tutte le età. L’appuntamento, inserito nel programma di Vivi Lucca e a cura dell’associazione Acchiappasogni aps con il contributo del Comune di Lucca, si terrà gratuitamente dalle 15 alle 19 previa prenotazione. A presentarlo ieri mattina a Villa Bottini c’erano l’assessore Mia Pisano, la presidente dell’associazione Acchiappasogni Federica Lencioni, il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua ed Emanuela Gennai, che anche quest’anno vestirà i panni di Elsa dal regno dei ghiacci. Lanazione.it - “Il Villaggio di Pasqua“. Evento per grandi e piccini Leggi su Lanazione.it Show di magia, caccia alle uova, truccabimbi, laboratori, spettacoli di fuoco e persino due principesse Disney in carne e ossa. Tutto pronto per ildiche quest’anno torna sabato 19 aprile a Palazzo Pretorio con una programmazione speciale pensata perdi tutte le età. L’appuntamento, inserito nel programma di Vivi Lucca e a cura dell’associazione Acchiappasogni aps con il contributo del Comune di Lucca, si terrà gratuitamente dalle 15 alle 19 previa prenotazione. A presentarlo ieri mattina a Villa Bottini c’erano l’assessore Mia Pisano, la presidente dell’associazione Acchiappasogni Federica Lencioni, il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua ed Emanuela Gennai, che anche quest’anno vestirà i panni di Elsa dal regno dei ghiacci.

