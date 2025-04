Venti miliardi di dollari dall' FMI per l' Argentina | aiuti per stabilizzare l' economia

Venti miliardi di dollari dall'FMI: a tanto ammontano gli aiuti stanziati a favore dell'Argentina per stabilizzare l'economia, modernizzare il Paese e provare ad allentare la stretta della crisi economica. Il Consiglio esecutivo del Fondo ha approvato il atteso con impazienza dal governo del Paese sin dalla fine del programma precedente, avvenuta lo scorso dicembre. L'istituto Washington erogherà immediatamente al Paese sudamericano una prima tranche di 12 miliardi di dollari, nell'ambito di un programma volto a "sostenere la transizione verso una nuova fase del piano di stabilizzazione e crescita del governo argentino". Quotidiano.net - Venti miliardi di dollari dall'FMI per l'Argentina: aiuti per stabilizzare l'economia Leggi su Quotidiano.net di'FMI: a tanto ammontano glistanziati a favore dell'perl', modernizzare il Paese e provare ad allentare la stretta della crisi economica. Il Consiglio esecutivo del Fondo ha approvato il atteso con impazienza dal governo del Paese sina fine del programma precedente, avvenuta lo scorso dicembre. L'istituto Washington erogherà immediatamente al Paese sudamericano una prima tranche di 12di, nell'ambito di un programma volto a "sostenere la transizione verso una nuova fase del piano di stabilizzazione e crescita del governo argentino".

Potrebbe interessarti anche:

Ricerca e innovazione ICT - 2 - 5 miliardi di investimenti nel 2022

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel 2022 il settore delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione si conferma un pilastro per la competitività dell’economia italiana, conquistando il ...

Ricerca e innovazione ICT - 2 - 5 miliardi di investimenti nel 2022

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel 2022 il settore delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione si conferma un pilastro per la competitività dell’economia italiana, conquistando il ...

Dagli incendi a Los Angeles oltre 250 miliardi di danni : ecco perché gli “aiuti” previsti alla Cop per i Paesi vulnerabili sono briciole

Gli incendi di Los Angeles mostrano quanto la città, come la maggior parte delle aree urbane del pianeta, non sia affatto pronta davanti agli effetti di cambiamenti climatici. Per l’adattamento ...

Fmi, aiuti per 20 miliardi di dollari all'Argentina. Fmi, aiuti per 20 miliardi di dollari all'Argentina. Argentina, accordo con il Fondo Monetario Internazionale per un prestito da 20 miliardi. FMI approva prestito da 20 miliardi all’Argentina. Sostegno Usa alle riforme di Milei. Accordo FMI-Argentina: programma economico di 48 mesi per 20 miliardi di dollari. Il FMI dovrebbe approvare un prestito di 20 miliardi di dollari per l'Argentina venerdì: i dettagli principali. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia lasicilia.it ha pubblicato che:) Fmi, aiuti per 20 miliardi di dollari all’Argentina - WASHINGTON, 11 APR – Venti miliardi dollari dall’Fmi: a tanto ammontano gli aiuti stanziati a favore dell’Argentina per stabilizzare l’economia, modernizzare il Paese e provare ad allentare la stretta ...

(Risulta da fonti di ansa.it che:) L'Argentina annuncia l'accordo con l'Fmi e la fine del 'cepo' - Il governo argentino ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per un prestito di 20 miliardi di dollari che permetterà di avviare una nuova fase di politi ...

(In base alle informazioni di internazionale.it:) L’Argentina raggiunge un accordo con l’Fmi per un nuovo programma di prestiti - Il piano, molto atteso dal governo argentino, dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni dal consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale. Leggi ...