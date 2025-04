Lo Zio e il Berro | tutti gli scontri prima dell’omicidio La boxe il parcheggio e le divergenze sulla linea d’abbigliamento

Berro a raccontarlo ai pm della Dda in uno degli interrogatori da collaboratore di giustizia: “Nasce una mal fiducia nella gestione dell’attività del negozio di Pioltello”, il riferimento alla miniera d’oro del merchandising “We are Milano” che alla fine agiterà pure i rapporti tra Beretta e Bellocco. “Per cercare di fargli capire che era tutto a posto – prosegue l’ultrà-pentito – preparo tutta la documentazione di quest’attività, tra cui le fatturazioni di. della vendita del. i fatturati dell’abbigliamento, le varie bollette, i pagamenti degli affitti, internet, tutto ciò che riguarda l’attività, le varie sponsorizzazioni che avevamo, tutto quello che pagavamo per le coreografie, i vari teli, le vernici, i cartoncini, tutte le movimentazioni bancarie”. Ilgiorno.it - Lo Zio e il Berro: tutti gli scontri prima dell’omicidio. La boxe, il parcheggio e le divergenze sulla linea d’abbigliamento Leggi su Ilgiorno.it Milano, 12 aprile 2025 – Non solo l’indotto nero della Curva. A incendiare lo scontro tra Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta sono stati, a detta del secondo, anche altri affari che lo Zio non vedeva di buon occhio. è lo stessoa raccontarlo ai pm della Dda in uno degli interrogatori da collaboratore di giustizia: “Nasce una mal fiducia nella gestione dell’attività del negozio di Pioltello”, il riferimento alla miniera d’oro del merchandising “We are Milano” che alla fine agiterà pure i rapporti tra Beretta e Bellocco. “Per cercare di fargli capire che era tutto a posto – prosegue l’ultrà-pentito – preparo tutta la documentazione di quest’attività, tra cui le fatturazioni di. della vendita del. i fatturati dell’abbigliamento, le varie bollette, i pagamenti degli affitti, internet, tutto ciò che riguarda l’attività, le varie sponsorizzazioni che avevamo, tutto quello che pagavamo per le coreografie, i vari teli, le vernici, i cartoncini, tutte le movimentazioni bancarie”.

