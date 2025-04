Il lupo filmato dal sindaco avvistamento a Luciana Ma nessun motivo di pericolo

lupo avvistato e filmato in pieno giorno. La mattina alle 7. Non lontano dalle case. Succede a Luciana, ed a ritrarre l’esemplare è stato proprio il sindaco Alberto Lenzi. “Nel tempo avevamo avuto segnalazione di lupi da cacciatori – spiega il primo cittadino –. In altri casi sono stati ripresi dalla foto trappole. Mai, però, lo abbiamo avuto a così poca distanza in aperta campagna”. “Ero in macchina – aggiunge Lenzi –. Appena l’animale ha sentito il minimo rumore dell’auto è scappato. Questo dovrebbe significare che si trattava di un esemplare puro, tutt’altro che incline ad avvicinarsi. Diversa è invece la questione degli ibridi, molto più avvezzi ad avvicinarsi anche all’abitato”. Le ragioni della presenza del lupo nella zona potrebbero essere riconducibili proprio alla vicinanza dei boschi nei quali, ad esempio, la popolazione dei caprioli o anche dei cinghiali è consistente. Lanazione.it - Il lupo filmato dal sindaco, avvistamento a Luciana. “Ma nessun motivo di pericolo” Leggi su Lanazione.it Fauglia (Pisa), 12 aprile 2025 – Unavvistato ein pieno giorno. La mattina alle 7. Non lontano dalle case. Succede a, ed a ritrarre l’esemplare è stato proprio ilAlberto Lenzi. “Nel tempo avevamo avuto segnalazione di lupi da cacciatori – spiega il primo cittadino –. In altri casi sono stati ripresi dalla foto trappole. Mai, però, lo abbiamo avuto a così poca distanza in aperta campagna”. “Ero in macchina – aggiunge Lenzi –. Appena l’animale ha sentito il minimo rumore dell’auto è scappato. Questo dovrebbe significare che si trattava di un esemplare puro, tutt’altro che incline ad avvicinarsi. Diversa è invece la questione degli ibridi, molto più avvezzi ad avvicinarsi anche all’abitato”. Le ragioni della presenza delnella zona potrebbero essere riconducibili proprio alla vicinanza dei boschi nei quali, ad esempio, la popolazione dei caprioli o anche dei cinghiali è consistente.

