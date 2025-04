Rebus sul convento di San Paolino Biti incontra il tecnico dei frati | No ad autorizzazioni per il ricettivo

convento di San Paolino, che i Carmelitani Scalzi vorrebbero cedere all'AZ Hospitality di Firenze per trasformarlo in una struttura ricettiva o in un centro benessere. L'assessora all'Urbanistica Caterina Biti, nei giorni scorsi, ha incontrato il tecnico inviato dai frati precisando quali siano le attività che si possono insediare con la destinazione d'uso di quell'immobile. E ribadendo il blocco al turistico ricettivo e il blocco agli studentati in area Unesco, come previsto dal Piano Operativo approvato lunedì scorso dal Consiglio comunale e che diventerà pienamente efficace presumibilmente a inizio giugno, dopo la bollinatura del Palazzo del Pegaso. Per il 17 aprile, invece, Biti e l'assessore al Patrimonio non abitativo, Dario Danti, hanno programmato una riunione con l'associazione culturale Pneuma Art Foundation, presieduta da Miguel Martinez, che presenterà loro il progetto di riqualificazione dell'antico monastero.

La disputa sul convento. Spa o Rsa in San Paolino per bypassare lo stop. Ma il Comune non cede

di Antonio Passanese Non un albergo ma una Spa con camere accessorie oppure una Rsa per anziani abbienti. Questa la possibile soluzione studiata dalla Az Hospitality di Firenze per quanto riguarda ...

