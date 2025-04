Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (12 aprile): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Leggi su Oasport.it

sabato 12prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio allaRace e alledel GP del Qatar per quanto riguarda la, alledel GP del Bahrain per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Lusail e Sakkhir.I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri dellacercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delledi F1 e dellee dellaRace dellasabato 12).