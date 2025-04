Auto con sconti da capogiro in 400 assaltano la concessionaria Ma è una grande truffa

Auto da 53 anni, con un marchio che è garanzia di serietà. Per questo i loro improbabili sconti, in realtà creati dall’hacker, con una media di 8-9mila euro per modello – vengono presi per oro colato dalla clientela assatanata del web e tra la sera di giovedì e il mattino di ieri si scatena il putiferio. Circa 400 clienti da tutta Italia e anche dall’estero (Francia, Spagna) ci cascano, una ventina di loro fanno bonifici per la caparra, per un totale stimato - per ora – in 40mila euro circa, il bottino, probabilmente destinato a crescere, del truffatore. Ilrestodelcarlino.it - Auto con sconti da capogiro, in 400 assaltano la concessionaria. Ma è una grande truffa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Acqualagna (Pesaro), 12 aprile 2025 – Bello, comprarsi un Mitsubishi L200 a 4500 euro quando nuovo costa 50mila euro. Oppure una Audi A1 del 2016 a 4500 euro, quando in realtà ne vale tra gli 8 e i 10mila. Sono i “miracoli” fatti da un hacker che giovedì scorso clona il profilo della Turani Service, con sede in via Fossato 7 ad Acqualagna. Ditta stranota in provincia, e in Italia. Vendono leda 53 anni, con un marchio che è garanzia di serietà. Per questo i loro improbabili, in realtà creati dall’hacker, con una media di 8-9mila euro per modello – vengono presi per oro colato dalla clientela assatanata del web e tra la sera di giovedì e il mattino di ieri si scatena il putiferio. Circa 400 clienti da tutta Italia e anche dall’estero (Francia, Spagna) ci cascano, una ventina di loro fanno bonifici per la caparra, per un totale stimato - per ora – in 40mila euro circa, il bottino, probabilmente destinato a crescere, deltore.

Potrebbe interessarti anche:

Rapina due ragazzi in strada - in casa aveva : droga - armi e oltre 4500 euro in contanti

Si sono concluse con con l'arresto di un operaio romeno 24enne e la denuncia di un 22enne residente a Loreggia (PD) le indagini sulla rapina avvenuta la notte del 12 novembre scorso in via Poisolo ...

Dal tributo a Lucio Battisti 4500 euro per 'umanizzare' il reparto oncologico del Morgagni-Pierantoni

Quando sabato sera il sipario del Teatro Dragoni di Meldola è stato aperto la Compagnia Tributo a Lucio Battisti si è trovata di fronte la sala piena in ogni ordine di posto, dalla platea, ai ...

Soldi del patron delle Tv - una 'differenza' di 60mila euro emersa dai riconteggi

Sessanta mila euro di ‘differenza’ sui beni dissequestrati a Pasquale Piccirillo, 60enne, imprenditore operante nei settori sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare, a cui sono ...

Auto con sconti da capogiro, in 400 assaltano la concessionaria. Ma è una grande truffa. “Stipendio da 400 mila euro, alloggio e auto gratis per chi viene qui a fare il medico di…. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è supereva.it:) Stipendio da 400mila euro, alloggio e auto aziendale: l'offerta di lavoro da capogiro per una vita da "recluso" - Offerta choc dall'Australia: super stipendio, casa e auto gratis, ma la città più vicina è a 7 ore di macchina.

(In base alle informazioni di msn.com:) Stipendio da 400mila euro, più affitto pagato e l'auto: l'offerta di lavoro da capogiro per una vita da «recluso» - Trovare un lavoro che assicuri uno stipendio sufficiente per vivere senza troppe preoccupazioni sembra un'impresa sempre più difficile, di questi tempi. Se poi si preferisce ...

(Ne dà notizia f1world.it:) Stangata auto, 400€ di tassa extra solo perché ne possiedi una: non ci sono sconti o agevolazioni per nessuno - 400 euro di tassa extra per chi possiede un’auto, nessuno sconto né tanto meno agevolazioni, tutti dovranno pagare. Dobbiamo ammettere che essere i proprietari di un’automobile sta diventando sempre ...